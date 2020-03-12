Trabzonspor ligin ikinci yarısında fırtına gibi
Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ligin ilk yarısına göre ikinci yarı daha iyi bir performans sergiliyor.
Süper Lig'de 52 puanla, averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer Ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Söz konusu haftada 15 puan ile ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk 8 haftalık bölümünde ise 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 20 puan toplayarak ligin zirvesinde yer almayı başardı.
ÇOK ATTI AZ YEDİ
Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında ise daha golcü bir kimliğe büründü. Trabzonspor, ilk yarıdaki 8 maçlık bölümde 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. İkinci yarının ilk 8 haftalık bölümünde ise Karadeniz ekibi attığı 23 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.
DEPLASMAN DA LİDERİ
Trabzonspor, bu sezon dış sahada önemli bir performans sergiliyor. Genel sıralamada olduğu gibi deplasman sıralamasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 170 gündür dış sahada yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Rakip sahalarda elde ettiği 23 puanla Karadeniz ekibi deplasman sıralamasın da ilk sırada yer aldı.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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