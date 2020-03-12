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12 Mart 2020, Perşembe
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ligin ikinci yarısında fırtına gibi

Trabzonspor ligin ikinci yarısında fırtına gibi

'in 19. hafta erteleme maçında deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan , ligin ilk yarısına göre daha iyi bir performans sergiliyor.

'de 52 puanla, averajla 'in önünde liderlik koltuğuna oturan , ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer Ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Söz konusu haftada 15 puan ile ikinci sırada yer alan ekibi, ikinci yarının ilk 8 haftalık bölümünde ise 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 20 puan toplayarak ligin zirvesinde yer almayı başardı.

ÇOK ATTI AZ YEDİ
Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında ise daha golcü bir kimliğe büründü. Trabzonspor, ilk yarıdaki 8 maçlık bölümde 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. İkinci yarının ilk 8 haftalık bölümünde ise Karadeniz ekibi attığı 23 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

DEPLASMAN DA LİDERİ
Trabzonspor, bu sezon dış sahada önemli bir performans sergiliyor. Genel sıralamada olduğu gibi deplasman sıralamasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 170 gündür dış sahada yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Rakip sahalarda elde ettiği 23 puanla Karadeniz ekibi deplasman sıralamasın da ilk sırada yer aldı.

  1. 12.03.2020
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