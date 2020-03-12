Trabzonspor'da büyük rotasyon
Fırtına'nın hocası Hüseyin Çimşir dün önemli bir rotasyona gitti. Yeni Malatyaspor ile ertelenen maçtan sonra transfer edildiği için Da Costa ve sakatlığı bulunan Kamil Ahmet’i kadroya almayan 40 yaşındaki hoca, ayrıca performansları düşüşte olan Ndiaye ve Mikel’i de kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ilk 11’e alındı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Trabzonspor'da büyük rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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