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12 Mart 2020, Perşembe
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'da büyük rotasyon

Trabzonspor'da büyük rotasyon

Fırtına'nın hocası dün önemli bir rotasyona gitti. ile ertelenen maçtan sonra edildiği için Da Costa ve sakatlığı bulunan ’i kadroya almayan 40 yaşındaki hoca, ayrıca performansları düşüşte olan Ndiaye ve Mikel’i de kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine , , Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ilk 11’e alındı.

Fırtına'nın hocası dün önemli bir rotasyona gitti. ile ertelenen maçtan sonra edildiği için Da Costa ve sakatlığı bulunan 'i kadroya almayan 40 yaşındaki hoca, ayrıca performansları düşüşte olan Ndiaye ve Mikel'i de kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine , , Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ilk 11'e alındı.
  1. 12.3.2020
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