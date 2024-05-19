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Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek olan son takım belli olacak. TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 14:10
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Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ile Bodrum FK play-off yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Bodrum FK maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Çorum FK - Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE

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