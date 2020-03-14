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14 Mart 2020, Cumartesi
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Hasretler vuslata döner

Fırtına’nın ‘Sekizinci Şampiyonluk’ etiketiyle paylaşımları sürüyor “Siz güldüğünüzde geceler gündüze, ” yazdılar.

Bordo-mavililer tek yürek oldu, şampiyonluğu bekliyor. Trabzonspor Kulübü de yaptığı paylaşımlarla camiayı bir arada tutuyor. temsilcisinin, Twitter hesabından art arda paylaşımlar yapılıyor. Trabzonsporlu oyuncuların sevincinin yer aldığı ve üzerinde sekiz rakamının bulunduğu paylaşıma "Siz güldüğünüzle geceler gündüze, " ifadesi yazıldı. Yanına kupa emoji de konuldu. Bordo-mavililer, seyircisiz oynama kararı üzerine de bir paylaşım yapmış ve "Sekizinci şampiyonluk yolunda en güzel sarılmalarımızı 'bir süreliğine erteledik' Biliyoruz ki kalbiniz hep bizimle" notunu düşmüştü. Bordo-mavili taraftarlar da bu paylaşımları beğeni yağmuruna tuttu.
  1. 14.3.2020
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