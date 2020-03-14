Vırüs arası
Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Hayırlıoğlu, koronavirüsün küresel bir salgın hale geldiğini belirterek bu kapsamda bir tedbir aldıklarını söyledi. Sporcular ve ailelerin sağlıklarını düşünerek bu karara vardıklarını belirtti.
Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Hayırlıoğlu, koronavirüsün küresel bir salgın hale geldiğini belirterek bu kapsamda bir tedbir aldıklarını söyledi. Sporcular ve ailelerin sağlıklarını düşünerek bu karara vardıklarını belirtti.
KORONA DERSİ
Bordo-mavili kulüp dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili önlemler alıyor. Trabzonspor, kulüp bünyesindeki tüm sporcularına koronavirüs ve korunma yollarıyla ilgili eğitim vermeye başladı. Katılımcılardan bu detayları aileleriyle de paylaşmaları istendi. Dün 16.00'da başlayan seminere şehirdeki bazı amatör kulüpler de katıldı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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