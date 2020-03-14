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14 Mart 2020, Cumartesi
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Vırüs arası

Vırüs arası

ve , kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Hayırlıoğlu, koronavirüsün küresel bir salgın hale geldiğini belirterek bu kapsamda bir tedbir aldıklarını söyledi. Sporcular ve ailelerin sağlıklarını düşünerek bu karara vardıklarını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve , kış okulu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Hayırlıoğlu, koronavirüsün küresel bir salgın hale geldiğini belirterek bu kapsamda bir tedbir aldıklarını söyledi. Sporcular ve ailelerin sağlıklarını düşünerek bu karara vardıklarını belirtti.

KORONA DERSİ

Bordo-mavili kulüp dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili önlemler alıyor. Trabzonspor, kulüp bünyesindeki tüm sporcularına koronavirüs ve korunma yollarıyla ilgili eğitim vermeye başladı. Katılımcılardan bu detayları aileleriyle de paylaşmaları istendi. Dün 16.00'da başlayan seminere şehirdeki bazı amatör kulüpler de katıldı.

  1. 14.3.2020
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