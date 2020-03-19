Erman Toroğlu: Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var
Futbolun iki duayeni Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, A Spor'daki Kale Arkası programında yine futbolun nabzını tuttu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakeşhir maçında, bordo mavili ekip lehine verilmeyen penaltı hakkında konuştu. Toroğlu, "Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var" dedi.
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