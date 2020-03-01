İşte Trabzon yerel basınında şampiyonluk yankıları!
Trabzonspor'un Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmesi, yerel basında geniş yer buldu. İşte Topladığı 48 puanla maç eksiği ile ligin zirvesine demirleyen Trabzonspor'un galibiyetinin yerel basında yankıları...
1 Mart 2020 Pazar 11:36
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Trabzonspor'un Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmesi, yerel basında geniş yer buldu.
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Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Derbinin kazananı Trabzonspor" başlığını kullanırken, son sayfasında ise "Bu fırtınanın önünde kimse duramaz", "Selam sana şampiyon" ifadelerine yer verdi.
Günebakış gazetesi ilk sayfasında "Trabzon fırtınası", "Karadeniz derbisinde Rizespor üzüldü" ifadelerini kullanırken, son sayfasında da "Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Rizespor engelini farklı geçti. Maç fazlası ile yeniden zirveye yerleşti" başlığıyla galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Taka gazetesinin ilk sayfasında "Derbi Trabzon'un", son sayfasında "Derbide fırtına koptu" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberlerinde, "Çaykur Rizespor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Trabzonspor, ikinci yarıda sonuca giderek şampiyonluk yolculuğunu sürdürdü." değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.
Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasında "Fırtına ikinci yarıda koptu", son sayfasında "Fırtına bir açıldı pir açıldı" başlıklarıyla geniş yer verdiği galibiyete ilişkin, "İlk 45 dakikayı 1-0 yenik kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda Rizespor ağlarına tam 5 gol attı." ifadelerini kullandı.