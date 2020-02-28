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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galeri İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 24'üncü haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Rizespor maçından galibiyetle ayrılarak zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Karadeniz derbisi öncesi Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in de sahaya çıkacağı 11 merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
28 Şubat 2020 Cuma 18:58
İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor.

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İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

SAHASINDA TEK YENİLGİ!

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor. Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.

İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

İŞTE TRABZONSPOR'UN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'İ

Uğurcan Çakır

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