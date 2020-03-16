Erman Toroğlu: Organize işler

Nwakaeme'nin pozisyonu net penaltı. Hadi hakem Fırat Aydınus bunu görmedi, peki VAR'daki Mete Kalkavan niye devreye girmedi. İnanılır gibi değil. Pozisyonda Nwakaeme topa yükselmek istiyor ancak Skrtel onu çektiği için çıkamıyor. Bu penaltı değilse penaltı nedir? Fırat Aydınus pozisyonu görüyor ama vermiyor. Adımın Erman olduğu kadar eminim ki pozisyonu görüp vermedi. Bu pozisyonda operasyon var. İddia ediyorum bu operasyondur. Beni mahkemeye versinler. İdama da razıyım. Bu penaltı değilse yorumculuğu bırakırım. Bunu vermeyen hakem ve VAR organize işler içindedir. Bu ayıptır, ahlaksızlıktır.

PENALTININ AĞABABASI

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli: Nwkaame'ye yapılan hareket, penaltının ağababasıdır. Tartışmasız, net bir penaltı.

YAZIKLAR OLSUN SİZE

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar da Nwakaeme'nin pozisyonunun net bir penaltı olduğunu sosyal medya açıklaması ile bu şekilde ilan etti.

COSTA: PENALTIYDI

Karadeniz devinin stoperi Da Costa, maç sonu penaltılarının verilmediğini söyledi. Eski takımına karşı forma giydiğini hatırlatan 33 yaşındaki savunmacı, "Beraberlikten dolayı mutlu değiliz ama kaybetmemek de önemliydi. Maçın ilk yarısında Nwakaeme'ye yapılan ama verilmeyen penaltı vardı. Bu da maçın kaderini değiştirecek pozisyon" dedi.