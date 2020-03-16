Erman Toroğlu: Organize işler
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelede bordo-mavili ekip bir pozisyon sonrası yoğun penaltı itirazında bulundu. Pozisyon için yorumda bulunan Erman Toroğlu "Aydınus ve VAR pozisyonu görüyor ama vermiyor, bu ahlaksızlık." dedi.
Nwakaeme'nin pozisyonu net penaltı. Hadi hakem Fırat Aydınus bunu görmedi, peki VAR'daki Mete Kalkavan niye devreye girmedi. İnanılır gibi değil. Pozisyonda Nwakaeme topa yükselmek istiyor ancak Skrtel onu çektiği için çıkamıyor. Bu penaltı değilse penaltı nedir? Fırat Aydınus pozisyonu görüyor ama vermiyor. Adımın Erman olduğu kadar eminim ki pozisyonu görüp vermedi. Bu pozisyonda operasyon var. İddia ediyorum bu operasyondur. Beni mahkemeye versinler. İdama da razıyım. Bu penaltı değilse yorumculuğu bırakırım. Bunu vermeyen hakem ve VAR organize işler içindedir. Bu ayıptır, ahlaksızlıktır.
PENALTININ AĞABABASI
FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli: Nwkaame'ye yapılan hareket, penaltının ağababasıdır. Tartışmasız, net bir penaltı.
YAZIKLAR OLSUN SİZE
FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar da Nwakaeme'nin pozisyonunun net bir penaltı olduğunu sosyal medya açıklaması ile bu şekilde ilan etti.
COSTA: PENALTIYDI
Karadeniz devinin stoperi Da Costa, maç sonu penaltılarının verilmediğini söyledi. Eski takımına karşı forma giydiğini hatırlatan 33 yaşındaki savunmacı, "Beraberlikten dolayı mutlu değiliz ama kaybetmemek de önemliydi. Maçın ilk yarısında Nwakaeme'ye yapılan ama verilmeyen penaltı vardı. Bu da maçın kaderini değiştirecek pozisyon" dedi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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