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16 Mart 2020, Pazartesi
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: Organize işler

Erman Toroğlu: Organize işler

'in 26. haftasında sahasında 'i ağırlayan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelede bordo-mavili ekip bir pozisyon sonrası yoğun penaltı itirazında bulundu. Pozisyon için yorumda bulunan "Aydınus ve VAR pozisyonu görüyor ama vermiyor, bu ahlaksızlık." dedi.

Nwakaeme'nin pozisyonu net penaltı. Hadi hakem bunu görmedi, peki VAR'daki niye devreye girmedi. İnanılır gibi değil. Pozisyonda Nwakaeme topa yükselmek istiyor ancak Skrtel onu çektiği için çıkamıyor. Bu penaltı değilse penaltı nedir? Fırat Aydınus pozisyonu görüyor ama vermiyor. Adımın Erman olduğu kadar eminim ki pozisyonu görüp vermedi. Bu pozisyonda operasyon var. İddia ediyorum bu operasyondur. Beni mahkemeye versinler. İdama da razıyım. Bu penaltı değilse yorumculuğu bırakırım. Bunu vermeyen hakem ve VAR organize işler içindedir. Bu ayıptır, ahlaksızlıktır.

PENALTININ AĞABABASI
FIFA kokartlı eski hakem : Nwkaame'ye yapılan hareket, penaltının ağababasıdır. Tartışmasız, net bir penaltı.

YAZIKLAR OLSUN SİZE
FIFA kokartlı eski hakem da Nwakaeme'nin pozisyonunun net bir penaltı olduğunu sosyal medya açıklaması ile bu şekilde ilan etti.

COSTA: PENALTIYDI
devinin stoperi Da Costa, maç sonu penaltılarının verilmediğini söyledi. Eski takımına karşı forma giydiğini hatırlatan 33 yaşındaki savunmacı, "Beraberlikten dolayı mutlu değiliz ama kaybetmemek de önemliydi. Maçın ilk yarısında Nwakaeme'ye yapılan ama verilmeyen penaltı vardı. Bu da maçın kaderini değiştirecek pozisyon" dedi.

  1. 16.3.2020
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