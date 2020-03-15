Hikmet Karaman esti gürledi! ''Burası çiftlik değil'' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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esti gürledi! ''Burası çiftlik değil''

Hikmet Karaman esti gürledi! ''Burası çiftlik değil''

, 'u 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da düşüş sürerken, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

'in 26. haftasında BtcTurk deplasmanda Hes Kablo 'un konuğu oldu. Ev sahibi Kayserispor mücadeleyi 2-1 kazanarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Yeni Malatyaspor bu mağlubiyetle üst üste 11 maçtan da galibiyet çıkaramayarak kötü gidişatı sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü maçın ardından esti gürledi.

"ÖNCE TAKIM OLACAKSIN"
Farnolle, 'Mental sıkıntı' dedi. (Gülerek) Mental sıkıntı... Aslında çok şey söylerim de hiçbir şey söylemeyeceğim. İlk devre iyi başlamadık. İkinci yarı oyunu riske ettik taktik anlamda. Normalde rakip takımın bizi skor olarak farklı yerlere getirmesi lazım. Pozisyon üstüne pozisyona giriyoruz. Yeni Malatyaspor'un bugünkü durumu sadece bugünün sonucu değil. Farnolle öyle dedi ama... Öyle sen git 3 gün izin yap, sen git 5 gün izin yap... Böyle bir şey olmaz kardeşim! Konuşmak istemiyorum. Önce takım olacaksın. Ayakta duracak halin olacak.

"BURASI ÇİFTLİK DEĞİL"
Ben bu maçın değerlendirmesini nasıl yapayım? Çok çalışmak zorundayız. Fiziki anlamda çalışmalıyız. Oyuncular önce bir titreyecek. Kulüpler çiftlik değil. Sorumluluk alacaklar. Önce golü atacaksın. Hakem işin ayrı tarafı. Biz ikinci yarının sonuncusuyuz.7 maçta da 1 puan almışız. Önce şapkamızı önümüze koyacağız. 2 maç üst üste evimizde oynayacağız. Herkes adam gibi oynayacak. Mücadele etmezsen karşılığı bu olur.

  1. 15.03.2020
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