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13 Mart 2020, Cuma
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tarihinin en başarısız sezonu

Yeni Malatyaspor tarihinin en başarısız sezonu

BtcTurk Yeni Malatayspor, 'de ilk kez aka arkaya 10 maç galip gelemeyerek kulüp tarihinde büyük bir başarısızlığa imza attı. en son Ligin 15. haftasında 'a karşı deplasmanda 2-0 galip gelmişti.

'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde ilk kez arka arkaya 10 maçta galip gelemeyerek büyük bir başarısızlığa imza attı.

Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 16 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan temsilcisinde, ligin ilk yarısında görev yapan ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi. Puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 5 gol bırakırken, kalesinde ise 15 gol gördü. Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 10 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

  1. 13.03.2020
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