Ahmet Ağaoğlu canlı yayında açıkladı! İşte Obi Mikel'in ayrılık süreci

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'in, ayrılış sürecine ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Ayrılık sonrası oyuncunun İngiltere'de yaptığı açıklamalara ilk etapta kulüpten yanıt gelmiş ve oyuncunun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Trabzonspor olarak kısa sürede Covid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere'ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde, olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir. Türkiye'de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve bizler gibi soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz, maalesef gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" ifadeleri kullanılmıştı.

A Spor canlı yayınına bağlanan kulüp başkanı Ağaoğlu da konuya açıklık getirdi.

AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

''İngiliz basının önemli bir basın olduğunu düşünmeyelim. 20 yıllık tecrübem var, İngiliz spor basının çok büyük bir bölümünü iyi ve yakından tanırım. İşini yapması gerektiği gibi yapan insanların haricinde ortalığı karıştıracak insanların var olduğu bir yer orası dünya genelinde de böyle. Orada kullanılan ifadelerin Mikel'in ifadeleri olduğunu düşünmüyorum.

"Başkanla konuştum başkan kaldırmamı ifade etti" dedi kesinlikle aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Kulüpteyim, orada geçiyorum zamanımın büyük bir bölümünü Neden konuşmadan paylaştığını sordum kendisine. Neticesinde Trabzonspor açısından çok önemli bir maç öncesi bizlerle paylaşmadan paylaştın şeklinde. Kendisi şunu söyledi

"Bu benim hür düşüncem, istiyorsanız bana ceza verin" dedi. Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz diye cevap verdik. Çocuklarının Londra'da olduğunu bu süreç içerisinde onların yanında olmasının en doğru olacağını ifade etti. Ligler devam ederken yönetim olarak böyle bir karar veremeyeceğimizi kendisine söyledim. Sende düşün bizde düşünelim dedim.

İki gün geçtikten sonra gitmek istediğini ifade etti. Biz kendisine yardımcı olduk. Benimle kontratı olan bende oynamayı ve katkıda bulunmayı taahhüt etmiş bir oyuncunun "ben gidiyorum" demesi ileride bir takım sıkıntıları da doğurabilirdi. O gün oyuncu aleyhine sıkıntılar doğurabilirdi netice itibariyle ailesi Londra'da kendisi burada ve karşılıklı olarak "fesih" ettik. Bana kaldırın dediler hiç kimse hiçbir şekilde farklı davranmadı. O tweetten sonra maç kadrosundaydı''