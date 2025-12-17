Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir golcü transferi yapacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye eski yıldızından haber geldi.