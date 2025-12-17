CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

Fenerbahçe, ara transferde santrfor bölgesi için çalışmalarını sürdürürken şu anda kariyerini Mallorca'da sürdüren eski yıldızı Vedat Muriqi hakkında da önemli bir gelişme yaşandı. Muriqi'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilere mesaj yolladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir golcü transferi yapacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye eski yıldızından haber geldi.

Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

Beyaz TV'nin haberine göre; Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere mesaj yolladı ve yaptığı açıklamada; "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşılsın. Bende sorun yok. Yalnız kulübüm 25 milyon euro bonservis istiyor" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

Bu sezon Mallorca'daki performansıyla dikkat çeken Vedat Muriqi, 15 maçta 9 gollük skor katkısı verdi. Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ise 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye transfer mesajı! "Kulübümle anlaşın"

21 MİLYON EUROYA SATTI

Fenerbahçe, 2019 yazında 5.6 milyon euroya Rizespor'dan aldığı Muriqi'yi 1 yıl sonra 21 milyon euro karşılığı Lazio'ya satmıştı. İtalya'da tutunamayan Muriqi, 8 milyon euroya gittiği Mallorca'da ise takımın yıldızı oldu.

