CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA Cup’ta Şampiyon New York Knicks! 52 yıllık hasret sona erdi

NBA Cup’ta Şampiyon New York Knicks! 52 yıllık hasret sona erdi

NBA Cup final maçında San Antonio Spurs'u 124-113'lük skorla yenen New York Knicks, kupanın sahibi oldu. Knicks, böylelikle 52 yıllık kupa hasretine son verdi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA Cup’ta Şampiyon New York Knicks! 52 yıllık hasret sona erdi

17 Aralık gecesi TSİ 04:30'da başlayan 2025 Emirates NBA Kupası final maçında New York Knicks ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Las Vegas'ta kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kupaya uzanan taraf 124-113'lük skorla Knicks oldu.

Karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde hiç öne geçemeyen Knicks, son çeyrekte yakaladığı 12-1'lik seri ile rakibini şoka uğrattı. OG Anunoby'nin 28 sayı ile devleştiği maçta Knicks, dördüncü çeyrekte San Antonio'yu 35-19'luk skorla geride bırakarak ilk NBA Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Turnuva boyunca 33,2 sayı ve 5,8 asist ortalamaları yakalayan Jalen Brunson, performansının karşılığında NBA Cup MVP'si seçildi.

G.Saray'dan gençlik harekatı!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Fenerbahçe için dikkat çeken açıklama: “Mourinho’yu mezara gömdü”
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Livakovic için teklif sunuldu!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! 09:21
Livakovic için teklif sunuldu! Livakovic için teklif sunuldu! 09:07
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:22
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:21
Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:58
Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:58
Daha Eski
Jasikevicius: Pana kendi oyununu... Jasikevicius: Pana kendi oyununu... 00:54
Jasikevicius: Pana kendi oyununu... Jasikevicius: Pana kendi oyununu... 00:54
Dünya Kupası için 60 dolara bilet! Dünya Kupası için 60 dolara bilet! 00:47
Dünya Kupası için 60 dolara bilet! Dünya Kupası için 60 dolara bilet! 00:47
F.Bahçe evinde Panathinaikos'a mağlup F.Bahçe evinde Panathinaikos'a mağlup 00:31
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki! 00:31