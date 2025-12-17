NBA Cup’ta Şampiyon New York Knicks! 52 yıllık hasret sona erdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

17 Aralık gecesi TSİ 04:30'da başlayan 2025 Emirates NBA Kupası final maçında New York Knicks ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Las Vegas'ta kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kupaya uzanan taraf 124-113'lük skorla Knicks oldu.

Karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde hiç öne geçemeyen Knicks, son çeyrekte yakaladığı 12-1'lik seri ile rakibini şoka uğrattı. OG Anunoby'nin 28 sayı ile devleştiği maçta Knicks, dördüncü çeyrekte San Antonio'yu 35-19'luk skorla geride bırakarak ilk NBA Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Turnuva boyunca 33,2 sayı ve 5,8 asist ortalamaları yakalayan Jalen Brunson, performansının karşılığında NBA Cup MVP'si seçildi.