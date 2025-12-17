Galatasaray'dan gençlik harekatı! Tam 3 transfer...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının başlaması ile birlikte fikstürde yoğun bir sürece giren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Sakatlıklar ve olası ayrılıklar düşünüldüğünde sarı-kırmızılılar, kadroya yapmayı planladığı takviyeler için ince eleyip sık dokuyor.