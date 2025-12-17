TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Lauriente hamlesi! Takımıyla sözleşme uzatmayı reddetti

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanan G.Saray'da geniş bir transfer listesi bulunuyor. Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, ocak ayında çok sayıda isimle temasa geçecek.
Bu futbolculardan birisinin de İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente olduğu iddia edildi. Fransız yıldızın transferini gündeme getiren ise İtalyan basını oldu.
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Calciomercato.com'unhaberine göre Armand Lauriente,Sassuolo ile sözleşme uzatmagörüşmelerini reddetti ve ayrılık fitiliniateşledi. Önündeki seçeneklerinideğerlendiren 27 yaşındakifutbolcu için Galatasaray'ın ocakayında harekete geçeceği iddiaedildi.
Piyasa değeri 15 milyoneuro olan Armand Lauriente'yiocak ayında bırakmak istemeyenSassuolo'nun 30 milyon euro'yakadar talep edebileceği belirtildi.Sol kanatta görev alan ArmandLauriente, sağ kanat ve forvettede görev alabiliyor.
1.5 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ KALDI
Sassuolo ile ayrılık kararı alan Fransız kanat oyuncusunun önünde 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 2027 yazına kadar İtalyan ekibiyle mukavelesi bulunan Lauriente, ilerleyen dönemde ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemeyen Sassuolo da gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.
3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Lauriente teknik direktör Okan Buruk'un çok sevdiği tarzda bir futbolcu. Birden fazla bölgede forma giyebilen boyuna göre de güçlü bir futbolcu olan Armand Lauriente, genel olarak sol kanatta görev almayı seviyor. Ancak gerek olduğu durumlarda sağ kanat ve forvette de büyük bir başarıyla görev yapabiliyor.