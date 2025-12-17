TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Lauriente hamlesi! Takımıyla sözleşme uzatmayı reddetti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanan G.Saray'da geniş bir transfer listesi bulunuyor. Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, ocak ayında çok sayıda isimle temasa geçecek.