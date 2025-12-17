TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Lauriente hamlesi! Takımıyla sözleşme uzatmayı reddetti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberi | İtalyan basınına göre Galatasaray, Sassuolo ile yeni sözleşme imzalamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente için ocak ayında girişimlere hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanan G.Saray'da geniş bir transfer listesi bulunuyor. Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, ocak ayında çok sayıda isimle temasa geçecek.

Bu futbolculardan birisinin de İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente olduğu iddia edildi. Fransız yıldızın transferini gündeme getiren ise İtalyan basını oldu.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Calciomercato.com'un haberine göre Armand Lauriente, Sassuolo ile sözleşme uzatma görüşmelerini reddetti ve ayrılık fitilini ateşledi. Önündeki seçeneklerini değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Armand Lauriente'yi ocak ayında bırakmak istemeyen Sassuolo'nun 30 milyon euro'ya kadar talep edebileceği belirtildi. Sol kanatta görev alan Armand Lauriente, sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor.

1.5 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ KALDI

Sassuolo ile ayrılık kararı alan Fransız kanat oyuncusunun önünde 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 2027 yazına kadar İtalyan ekibiyle mukavelesi bulunan Lauriente, ilerleyen dönemde ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemeyen Sassuolo da gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Lauriente teknik direktör Okan Buruk'un çok sevdiği tarzda bir futbolcu. Birden fazla bölgede forma giyebilen boyuna göre de güçlü bir futbolcu olan Armand Lauriente, genel olarak sol kanatta görev almayı seviyor. Ancak gerek olduğu durumlarda sağ kanat ve forvette de büyük bir başarıyla görev yapabiliyor.

