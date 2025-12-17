Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme! İşte teklif edilecek maaş

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi’ye yıllık 5-6 milyon Euro bandında, bonuslar içeren yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na katılmasının ardından gözler tamamen Mauro Icardi'ye çevrilmiş durumda. Nijerya Milli Takımı'nın elde edeceği başarıya göre gelişi 1 ay bile sürme ihtimali bulunan Osimhen'in yokluğunda herkes İcardi'ye güvenirken, yönetim de oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajerini İstanbul'a davet eden sarı-kırmızılılar, resmi tekliflerini iletecek.

ÖZBEK VE BURUK İSTİYOR

Mevcut sözleşmesine göre senelik 10 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'den indirim talep edilecek. Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin 6 milyon euro'luk kısmını kulüp, kalan 4 milyonu ise sponsorlar ödüyordu.

Yönetim kulübün üzerine düşen bedeli de 5 milyon euro seviyesine çekip bonuslarla 6 milyon euro önerecek. Eğer Icardi buna sıcak bakarsa 1+1 yıllık daha sözleşme uzatılacak. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının takımda kalmasını çok istiyor.

