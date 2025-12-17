Galatasaray’dan Icardi’ye yeni sözleşme! İşte teklif edilecek maaş

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na katılmasının ardından gözler tamamen Mauro Icardi'ye çevrilmiş durumda. Nijerya Milli Takımı'nın elde edeceği başarıya göre gelişi 1 ay bile sürme ihtimali bulunan Osimhen'in yokluğunda herkes İcardi'ye güvenirken, yönetim de oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirecek.