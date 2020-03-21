Ahmet Ağaoğlu'dan flaş play-off yorumu!
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Süper Lig'lerin ertelenmesinin ardından bundan sonra yaşanacak süreç merak konusu olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konularla ilgili açıklamalarda bulunurken, gündeme getirilen play-off sistemiyle ilgili konuştu. Öte yandan Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu: Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz.
PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL
Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum.
Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım.
ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETTİM
Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık.
ŞU ANDA GELİR SIFIR
Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli.
MIKEL'LE ARAMIZDA ÖYLE BİR KONUŞMA GEÇMEDİ
Oyuncuların tutum ve davranışları hoşuma gitti, takım takım görüntüsü verdiler. Gitmek isteyen oyuncumuz yok, bir tek Obi Mikel'in gidiş süreci var.
Ben Obi Mikel'in tam ifadeleri olduğunu düşünmüyorum. 'Başkan tweeti kaldırmamı söyledi' diyor orada, kesinlikle aramızda öyle bir konuşma geçmedi. Konuşma neydi? Ben böyle bir şeyi neden bizimle paylaşmadan yaptığını sordum, Neticede bu bir takım sporu.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 18:51
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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