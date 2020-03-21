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21 Mart 2020, Cumartesi
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için karar! Trabzonsporlu ...

Transfer için karar! Trabzonsporlu Caleb Ekuban...

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship Lig ekibi Leeds United'dan 'a kiralık olan ve sezon başında bonservisi bordo mavili kulüp tarafından alınan 'ın adı son günlerde İskoç ekibi ile geçiyordu. Yıldız futbolcu için 9 milyon euroluk bütçe ayıran Rangers, resmi operasyon için sezon sonunu bekliyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İskoç ekibinin taraftarlarından sürpriz bir çıkış geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonsporlu için sürpriz gelişme... Gana basınında yer alana habere göre yıldız oyuncuya ilgisi olduğu bilinen , taraftarlarından konu ile ilgili gelen mesaj sonrası hayretler içinde kaldı.

Geçtiğimiz sezon Leeds'ten kiralanan ve gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Ekuban, bordo mavili kulüp tarafından da beğenilmiş ve bonervisi, yönetimce alınmıştı.

2019-20 sezonunda da istikrarlı oyununu sürdüren Ekuban, Avrupa'nın bir çok kulübünün listesine girmişti. Bunların başında İskoç temsilcisi Glasgow Rangers geliyordu.

Ekuban için 9 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtilen mavi beyazlılara kötü haber taraftarlarından geldi.

'YÜZDE 53 HAYIR'

İskoç medyasının Rangers için yaptığı ankette taraftarlar, Caleb Ekuban'ın Glasgow Rangers'a olası transferi hakkında görüş belirtti. Buna göre yüzde 53'lük kısım hayır cevabını verdi.

Caleb Ekuban, bu sezon formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 10:23
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