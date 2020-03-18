Transferi duyurdular! 'Barcelona Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor!'
Süper Lig'i sallayacak transfer haberi Fransa'dan geldi... Breakingnews.fr adlı internet sitesinde yer alan habere göre; İspanya La Liga devi Barcelona, Trabzonspor'un süper yeteneği Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor... Haberin detaylarında, bordo mavili kulübün bu sezon yaşadığı muhteşem yükselişe yer verilirken, Sörloth'un Real Madrid ile olan temasının yanı sıra, Barça'nın Abdülkadir'e olan ilgisinden bahsedildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig'de 26. hafta itibariyle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'da gündemi belirlemeye devam ediyor...
Sezon başında Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'den kiralık olarak Trabzonspor'a katılan ve bordo mavili kulübün çatısı altında gösterdiği performansla kendini izleyenlere hayran bırakan Sörloth için Fransız medyası, Real Madrid iddiasını güçlendirecek nitelikte bir haberi okuyucularına aktardı.
Breakingnews.fr adlı internet sitesinde yer verilen haberde; Trabzonspor'un bu sezonki yükselişinden bahsedilirken, 1. planda değeri artan futbolculara değinildi. Takımın yıldızı Sörloth'un, Real Madrid'in kıskacı altında olduğu belirtilirken, sürpriz bir transfer gerçeği de ortaya çıktı.
'ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE BARCELONA'NIN İLGİLENMESİ TESADÜF MÜ?'
Öte yandan Abdülkadir Ömür'ün yetenekleri için de ayrıca bir paragraf yayınlandı. Yıldız futbolcu için yazılan satırlarda şu ifadelere yer verildi;
"Sörloth'un transferi bir kenara, "Türk Messi" olarak adlandırılan Abdülkadir Ömür var. Oldukça yetenekli, solak ve genç oyuncular sektöründe 10 numara pozisyonunda. Barcelona'nın son aylarda onunla ilgilenmesi tesadüf mü?"
ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?
25 Haziran 1999 tarihinde Trabzon şehrinde dünyaya gelen süper yetenek, kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı.
2014-15 sezonunda Trabzonspor altyapısından U16 takımına yükselen yıldız futbolcu, 2015-16 sezonunda Trabzonspor U17 takımına yükseldi.
Genç takımlarda gösterdiği yüksek performansla Trabzonspor yönetiminin de dikkatini çeken süper yetenek, 2015-16 sezonunda Trabzonspor A Takımı'na yükselmeyi başardı.
MİLLİ TAKIMLARDA OYNADI
Öte yandan Abdülkadir Ömür, Türk Milli Takımlarının hepsinde (U14, U15, U16, U17, U18, U19, U21, A Milli) forma giydi. A Milli formayla 4 resmi müsabakada rol alan futbolcu, henüz gol ve ya asistle buluşamadı.
Öte yandan Abdülkadir Ömür, bu sezon yaşadığı ağır sakatlığa karşın forma giydiği maçlardaki performansıyla da dikkat çekti. Yıldız futbolcu, bu sezon 11 karşılaşmada bordo mavili formayı sırtına geçirdi ve 1 gol 2 asist yapmayı başardı. 20'lik yetenek, 660 dakika sahada kaldı.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi duyurdular! 'Barcelona Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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