Trabzonspor'un tam 21 puanı gasp edildi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıkıyor. Lider Trabzonspor ise özellikle son iki haftada tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu şekilde hakem kurbanı oldu, resmen 4 puanı buhar edildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası "Bu artık hata filan değil. Ligin sonucuna tesir ediliyor" diyerek isyanını bir kez daha dile getirmişti. Gaziantep maçı sonrası ise çok sert bir açıklama yapan Trabzonspor'a şaşırtıcı bir şekilde Tahkim Başkanı Zekeriya Alp anında cevap vermişti.

AÇIK ARA LİDERDİK

Fotomaç gazetesi olarak Karadeniz devinin maçlarına tek tek baktık ve bordo-mavililer aleyhine bu sezon da fahiş hatalar yapıldığı net olarak ortaya çıktı. Fırtına geçtiğimiz yıldan beri altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla, kadrosuna kattığı gençlerle zirve mücadelesi vermeye çalışırken her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı, kurban edildi, önü kesildi. Bordo-mavili taraftarlar da bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsa, VAR başındakiler de ekrana 'eyyamsız' baksa şu anda çok açık farkla lider olabileceklerini özellikle vurguluyorlar.

AHMET AĞAOĞLU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten Başakşehir maçı sonrası şunları söylemişti: "Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunlar futbolun içinde var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ligin sonucuna ciddi tesir eden pozisyonlar bunlar. Açık ve net penaltı verilmedi, VAR'a bile gidilmedi. Ne oluyor yani? Gaziantep maçında da net bir golümüz verilmedi. Bunları tesadüf olamaz artık."

İŞTE TRABZONSPOR'UN İSYAN ETTİĞİ O MAÇLAR

1. HAFTA KASIMPAŞA-TRABZON: 1-1

DAKİKA 35: Kasımpaşalı K.Hafez, sağ bek Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.

Maçın hakemi: Cüneyt Çakır

VAR hakemi: Mete Kalkavan

2. HAFTA TRABZON-Y.MALATYA: 2-1

DAKİKA 21: Trabzonspor'un VAR hakemi: Hüseyin Göçek sahasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 21. dakikasında Caleb Ekuban ceza sahası içinde yere indirildi. Bu son derece kritik pozisyonda penaltı verilmedi.

Maçın hakemi: Koray Gençerler

VAR hakemi: Halis Özkahya

3. HAFTA F.BAHÇE-TRABZON: 1-1

DAKİKA 33: Nwakaeme, ceza alanı içinde Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ve VAR bu pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar vererek çıldırttı.

Maçın hakemi: Fırat Aydınus

VAR hakemi: Ali Palabıyık

4. HAFTA TRABZON-G.BİRLİĞİ: 2-2

DAKİKA 84: Orta sahada Daniel Sturridge'e yapılan pozisyonda faul kararı çıkmıyor. Ankara ekibi pozisyonunun devamında beraberlik golünü buluyor.

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

VAR hakemi: Hüseyin Göçek

5. HAFTA SİVAS-TRABZON: 2-1

DAKİKA 41: Donis Avdijaj'ın rakipten temiz aldığı topta faul kararı verildi. Bu atağın devamında Sivasspor bu karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

DAKİKA 80: Sörloth'un kullandığı penaltıda kurallar gereği Sivasspor kalecisi Samassa'nın bir ayağının çizgide olması gerek. Penaltı tekrarlanmadı.

Maçın hakemi: Y. Kemal Uğurlu

VAR hakemi: Ali Şansalan

7. HAFTA Ç.RİZE-TRABZON: 1-2

DAKİKA 68: Boldrin, Kamil Ahmet'e faul yaparak sarı kart görüyor. Devamında Sosa'ya da sert giriyor. Trabzonsporlular 2. sarıdan atılması gerektiğini düşünüyor. Kırmızı verilmiyor.

DAKİKA 76: Rizeli oyuncu, Sosa'nın ayağına basıyor. Hakem 'Müdahale topa' diyor. Devamında Obi Mikel'in pasında top tehlikeli pozisyonda Sturridge'e gelince hakem oyunu durdurup faulü Çaykur Rizespor lehine veriyor.

Maçın hakemi: Hüseyin Göçek

VAR hakemi: Zorbay Küçük

9. HAFTA BAŞAKŞEHİR-TRABZON: 2-2

DAKİKA 38: Başakşehir forveti Crivelli topu ceza sahası içinde elle kesiyor. Trabzonsporlular penaltı bekliyor. Ali Palabıyık ve Bitigen görmezden geliyor.

DAKİKA 90+5: Daha önceden sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Sörloth'a arkadan sert bir darbe vuruyor. İkinci sarıdan atılması gerekirken sadece faul çalınıyor.

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

VAR hakemi: Abdulkadir Bitigen

10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE: 0-1

DAKİKA 27-28-44: Soner 27'de Sosa'ya 28 ve 44'te Yusuf'a 3 tehlikeli hareket yapıyor. Hiçbirinde sarı görmüyor. 2. yarının hemen başında kart görüyor. Öncekilerden biri verilse kırmızıdan atılacaktı.

DAKİKA 56: Jerome'un arkadan gelip Jose Sosa'yı biçmesine kırmızı kart çıkmıyor. VAR'dan da izleme tavsiyesi gelmiyor.

DAKİKA 58: Sörloth ceza sahası içinde Titi'nin net müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem Fırat Aydınus görmüyor VAR yine sessiz kalıyor.

Maçın hakemi: Fırat Aydınus

VAR hakemi: Koray Gençerler

15. HAFTA TRABZON-DENİZLİ: 1-2

Maçta iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.

Maçın hakemi: Halis Özkahya

VAR hakemi: Mete Kalkavan

25. HAFTA GAZİANTEP-TRABZON: 1-1

Duraklama anlarından üstteki pozisyonun devamında Nwkaeme golü attı. Ama Özkahya bu pozisyonda A. Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçın hakemi: Halis Özkahya

VAR hakemi: Özgüç Türkalp

26. HAFTA TRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1

Skrtel, hava topuna yükselmeye çalışan Trabzonsporlu Nwakaeme'yi bir eliyle formasından çekip öbürüyle omuzuna basıp net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.

Maçın hakemi: Fırat Aydınus

VAR hakemi: Mete Kalkavan



NOT: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.