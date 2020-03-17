Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından...
Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'den Trabzonspor'a katılan Alexander Sörloth, bordo mavili formayla Süper Lig'de tozu dumana katarken, Avrupa'da da taliplerini arttırdı. Norveçli golcü, sezon başından bu yana attığı gollerle Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma getirirken, diğer yandan da transfer haberleriyle gündeme geliyor. Daha önce Real Madrid'in talip olduğu ve golcü futbolcuyu izlemesi için scout gönderdiği belirtilirken, bu kez İtalya'nın dev kulübünün Sörloth'u kadrosuna dahil etmek istediği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Alexander Sörltoh, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa transfer piyasasının da gündemine oturmayo başardı.
Daha önce Real Madrid'in peşinde olduğu ve oyuncuyu izlemek için scoutlarını Türkiye'ye gönderdiği belirtilirken, yarışa İtalya'nın dev kulübü Napoli'nin de girdiği aktarıldı.
TRABZONSPOR'A İMZA ATACAK AMA...
İtalya'da yayın yapan Radio Marte'ye göre Trabzonspor, sezon sonunda Sörloth'un bonservisini alacak ve ardından gelecek tekliflere göre satışa onay verecek.
İLGİNÇ DETAY: SÖRLOTH İSPANYA'YI İSİTYOR
Haberin bir diğer dikkat çeken detayı da oyuncunun transfer tercihi oldu. İddiaya göre Sörloth; İtalya ligi yerine İspanya Ligi'nde forma giymek istiyor.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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