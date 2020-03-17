Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından...

Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Alexander Sörltoh, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa transfer piyasasının da gündemine oturmayo başardı.

Daha önce Real Madrid'in peşinde olduğu ve oyuncuyu izlemek için scoutlarını Türkiye'ye gönderdiği belirtilirken, yarışa İtalya'nın dev kulübü Napoli'nin de girdiği aktarıldı.

TRABZONSPOR'A İMZA ATACAK AMA...

İtalya'da yayın yapan Radio Marte'ye göre Trabzonspor, sezon sonunda Sörloth'un bonservisini alacak ve ardından gelecek tekliflere göre satışa onay verecek.

İLGİNÇ DETAY: SÖRLOTH İSPANYA'YI İSİTYOR

Haberin bir diğer dikkat çeken detayı da oyuncunun transfer tercihi oldu. İddiaya göre Sörloth; İtalya ligi yerine İspanya Ligi'nde forma giymek istiyor.