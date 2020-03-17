Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından...  - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Sörtloth için flaş iddiası! 'in ardından...

Sörtloth için flaş transfer iddiası! Real Madrid'in ardından...

Sezon başında ekibi 'den 'a katılan Alexander Sörloth, bordo mavili formayla 'de tozu dumana katarken, Avrupa'da da taliplerini arttırdı. Norveçli golcü, sezon başından bu yana attığı gollerle Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma getirirken, diğer yandan da haberleriyle gündeme geliyor. Daha önce 'in talip olduğu ve golcü futbolcuyu izlemesi için scout gönderdiği belirtilirken, bu kez 'nın dev kulübünün Sörloth'u kadrosuna dahil etmek istediği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'un sezon başında temsilcisi 'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Alexander Sörltoh, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa piyasasının da gündemine oturmayo başardı.

Daha önce 'in peşinde olduğu ve oyuncuyu izlemek için scoutlarını 'ye gönderdiği belirtilirken, yarışa 'nın dev kulübü 'nin de girdiği aktarıldı.

TRABZONSPOR'A İMZA ATACAK AMA...

İtalya'da yayın yapan Radio Marte'ye göre Trabzonspor, sezon sonunda Sörloth'un bonservisini alacak ve ardından gelecek tekliflere göre satışa onay verecek.

İLGİNÇ DETAY: SÖRLOTH İSPANYA'YI İSİTYOR

Haberin bir diğer dikkat çeken detayı da oyuncunun transfer tercihi oldu. İddiaya göre Sörloth; İtalya ligi yerine Ligi'nde forma giymek istiyor.

  1. 17.03.2020
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