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12 Mart 2020, Perşembe
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Ömür rekorla döndü

Ömür rekorla döndü

En son 'de 'ta (199 gün önce) maçında ilk 11'de forma giyen Abdülkadir Ömür, yine bir Malatya sınavı ilk 11'de yer aldı.

En son 'de 'ta (199 gün önce) maçında ilk 11'de forma giyen Abdülkadir Ömür, yine bir Malatya sınavı ilk 11'de yer aldı. 14 kez ile kariyerinin en çok ikili mücadele kazandığı maçını oynayan Ömür, "Gol vuruşlarında şanssızdım. Bunlara çalışmam lazım" diyerek öz eleştiri yaptı.

  1. 12.3.2020
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