Ömür rekorla döndü
En son Süper Lig'de 25 Ağustos'ta (199 gün önce) Malatya maçında ilk 11'de forma giyen Abdülkadir Ömür, yine bir Malatya sınavı ilk 11'de yer aldı.
En son Süper Lig'de 25 Ağustos'ta (199 gün önce) Malatya maçında ilk 11'de forma giyen Abdülkadir Ömür, yine bir Malatya sınavı ilk 11'de yer aldı. 14 kez ile kariyerinin en çok ikili mücadele kazandığı maçını oynayan Ömür, "Gol vuruşlarında şanssızdım. Bunlara çalışmam lazım" diyerek öz eleştiri yaptı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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