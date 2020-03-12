Ömür rekorla döndü

En son Süper Lig'de 25 Ağustos'ta (199 gün önce) Malatya maçında ilk 11'de forma giyen Abdülkadir Ömür, yine bir Malatya sınavı ilk 11'de yer aldı. 14 kez ile kariyerinin en çok ikili mücadele kazandığı maçını oynayan Ömür, "Gol vuruşlarında şanssızdım. Bunlara çalışmam lazım" diyerek öz eleştiri yaptı.