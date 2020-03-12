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12 Mart 2020, Perşembe
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yönetecek

Fırat Aydınus yönetecek

Trabzon-Başakşehir maçına Aydınus atandı. VAR’da olacak.

Süper Lig'de pazar günü 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçını hakem yönetecek. Fırtına, 47 yaşındaki hakem ile çıktığı son 3 maçta (2-2), (0-1) ve F.Bahçe (1-1) berabere kaldı. VAR'da da görev yapacak. Bordo-mavililer, Aydınus ile çıktığı Göztepe maçında Titi'nin ceza alanında Sörloth'u düşürmesi sonrası penaltı beklemiş ancak devam kararı çıkmıştı.

  1. 12.3.2020
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