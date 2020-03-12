Süper Lig'de pazar günü 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fırtına, 47 yaşındaki hakem ile çıktığı son 3 maçta Beşiktaş (2-2), Göztepe (0-1) ve F.Bahçe (1-1) berabere kaldı. VAR'da da Mete Kalkavan görev yapacak. Bordo-mavililer, Aydınus ile çıktığı Göztepe maçında Titi'nin ceza alanında Sörloth'u düşürmesi sonrası penaltı beklemiş ancak devam kararı çıkmıştı.