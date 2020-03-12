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12 Mart 2020, Perşembe
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iş başında

Novak iş başında

Çekyalı sol bek, Malatya’yı da boş geçmedi ve bu sezon attığı gol sayısını beşe çıkardı.

devinin başarılı ismi Filip , maçında da ağları havalandırdı. 10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan 'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak çok yerinde bir kafa vuruşu ile açılışı yapan golü kaydetti. ve 'nin ardından bu sezon ligde 3. golünü atan Çek futbolcu, 'da toplamda 11. golüne ulaştı. Novak, bordo-mavili formayı giydiği Ocak 2018'den bu yana 'de en fazla fileleri sarsan savunma oyuncusu durumunda... Ayrıca kupa maçında Fenerbahçe'ye, Avrupa Ligi'nde 'a da bir gol atmayı başardı.

  1. 12.3.2020
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