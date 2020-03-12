Novak iş başında

Karadeniz devinin başarılı ismi Filip Novak, Yeni Malatyaspor maçında da ağları havalandırdı. 10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak çok yerinde bir kafa vuruşu ile açılışı yapan golü kaydetti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin ardından bu sezon ligde 3. golünü atan Çek futbolcu, Trabzonspor'da toplamda 11. golüne ulaştı. Novak, bordo-mavili formayı giydiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla fileleri sarsan savunma oyuncusu durumunda... Ayrıca kupa maçında Fenerbahçe'ye, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a da bir gol atmayı başardı.