Novak iş başında
Çekyalı sol bek, Malatya’yı da boş geçmedi ve bu sezon attığı gol sayısını beşe çıkardı.
Karadeniz devinin başarılı ismi Filip Novak, Yeni Malatyaspor maçında da ağları havalandırdı. 10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak çok yerinde bir kafa vuruşu ile açılışı yapan golü kaydetti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin ardından bu sezon ligde 3. golünü atan Çek futbolcu, Trabzonspor'da toplamda 11. golüne ulaştı. Novak, bordo-mavili formayı giydiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla fileleri sarsan savunma oyuncusu durumunda... Ayrıca kupa maçında Fenerbahçe'ye, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a da bir gol atmayı başardı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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