Halis Özkahya’ya MHK kesik attı
Gaziantep FK-Trabzonspor maçında Nwakaeme'nin net golünü faul gerekçesiyle iptal eden hakem Halis Özkahya bu hafta kesik yedi.
Gaziantep FK-Trabzonspor maçında Nwakaeme'nin net golünü faul gerekçesiyle iptal eden hakem Halis Özkahya bu hafta kesik yedi. MHK, Süper Lig ve alt liglerde oynanacak maçların hiçbirinde Özkahya'yı görevlendirmedi. Aynı maçta VAR hakemi olan Özgüç Türkalp da bu hafta görev alamadı. Bu kararlar 'Cezalandırıldılar' diye yorumlandı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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