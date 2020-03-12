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12 Mart 2020, Perşembe
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’ya kesik attı

Halis Özkahya’ya MHK kesik attı

 FK-Trabzonspor maçında Nwakaeme'nin net golünü faul gerekçesiyle iptal eden hakem bu hafta kesik yedi.

FK-Trabzonspor maçında Nwakaeme'nin net golünü faul gerekçesiyle iptal eden hakem bu hafta kesik yedi. , ve alt liglerde oynanacak maçların hiçbirinde Özkahya'yı görevlendirmedi. Aynı maçta VAR hakemi olan Özgüç Türkalp da bu hafta görev alamadı. Bu kararlar 'Cezalandırıldılar' diye yorumlandı.

  1. 12.3.2020
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