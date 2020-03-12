Halis Özkahya’ya MHK kesik attı

Gaziantep FK-Trabzonspor maçında Nwakaeme'nin net golünü faul gerekçesiyle iptal eden hakem Halis Özkahya bu hafta kesik yedi. MHK, Süper Lig ve alt liglerde oynanacak maçların hiçbirinde Özkahya'yı görevlendirmedi. Aynı maçta VAR hakemi olan Özgüç Türkalp da bu hafta görev alamadı. Bu kararlar 'Cezalandırıldılar' diye yorumlandı.