Nwakaeme şiir gibi

Bordo-mavili takım dün Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup ederken, Nwakaeme yine futbol resitali sundu. Zaman zaman defanstan top çıkaran 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, golünü de attı ve istatistikleri parçaladı. Geçen yıl Süper Lig'de 10 gol atan ve 10 da asist yapan 1.85 boyundaki yıldız, bu sezon 10 gole ulaşmayı daha şimdiden başardı. Süper Lig'in son iki sezonunda da 10 gole ulaşan sadece dört oyuncu var: Nwakaeme, Burak, Muriç ve Cisse. Nwakaeme maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve başardık. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

DAHA ÇOK DESTEK GEREK

Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: Buraya 3 puan için gelmiştik. Şimdi sıra Başakşehir'de. Taraftarımız bize her zaman destek veriyor. Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Stat dolmalı.