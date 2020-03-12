Nwakaeme şiir gibi
Karadeniz devinin Nijeryalı sol kanadı dün fileleri sarstı, son iki sezonda 10 gol atan 4 isimden biri olmayı başardı.
Bordo-mavili takım dün Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup ederken, Nwakaeme yine futbol resitali sundu. Zaman zaman defanstan top çıkaran 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, golünü de attı ve istatistikleri parçaladı. Geçen yıl Süper Lig'de 10 gol atan ve 10 da asist yapan 1.85 boyundaki yıldız, bu sezon 10 gole ulaşmayı daha şimdiden başardı. Süper Lig'in son iki sezonunda da 10 gole ulaşan sadece dört oyuncu var: Nwakaeme, Burak, Muriç ve Cisse. Nwakaeme maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve başardık. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
DAHA ÇOK DESTEK GEREK
Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: Buraya 3 puan için gelmiştik. Şimdi sıra Başakşehir'de. Taraftarımız bize her zaman destek veriyor. Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Stat dolmalı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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