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12 Mart 2020, Perşembe
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şiir gibi

Nwakaeme şiir gibi

devinin Nijeryalı sol kanadı dün fileleri sarstı, son iki sezonda 10 gol atan 4 isimden biri olmayı başardı.

Bordo-mavili takım dün Yeni 'yı 3-1 mağlup ederken, yine futbol resitali sundu. Zaman zaman defanstan top çıkaran 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, golünü de attı ve istatistikleri parçaladı. Geçen yıl 'de 10 gol atan ve 10 da asist yapan 1.85 boyundaki yıldız, bu sezon 10 gole ulaşmayı daha şimdiden başardı. Süper Lig'in son iki sezonunda da 10 gole ulaşan sadece dört oyuncu var: Nwakaeme, Burak, Muriç ve Cisse. Nwakaeme maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve başardık. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

DAHA ÇOK DESTEK GEREK

Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: Buraya 3 puan için gelmiştik. Şimdi sıra Başakşehir'de. Taraftarımız bize her zaman destek veriyor. Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Stat dolmalı.

  1. 12.3.2020
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