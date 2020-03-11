İtalyanlar Sörloth'u manşetlere taşıdı! ''Yükselen golcü''

2019-20 sezonu başında Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kadrosuna dahil ettiği Alexander Sörloth için İtalyan basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı. La Gazzetta dello Sport, 'Avrupa'nın yükselen golcüleri' başlığıyla verdiği haberde Sörloth'a dair önemli bilgiler paylaştı.

Gent'in 20 yaşındaki Amerikalı golcüsü Jonathan David, Heracles'in Nijerya asıllı Belçikalı golcüsü Cyriel Dessers ve Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'un özel olarak incelendiği haberde, bordo mavili golcü için şu ifadelere yer verildi;

"Henüz 24 yaşında. Norveç'in 130.000 nüfuslu Stavanger kentinden Alexander Sörloth. Kariyerindeki ilk çıkışı değil ama kesinlikle daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı. O, klasik bir fovet. Sol ayak da dahil olmak üzere iki ayağını da kullanabiliyor. 193 cm ve 90 kilo. Haaland ve ya Dolberg tipi bir oyuncu ve popüler. 17 yaşındayken babası tarafından Rosenborg'a alındı. Eski Gladbach'lı babası Goran, 1980'lerde iz bırakan bir isimdi. Alex, onunla ilgili, 'O, 6 yaşımdan beri efsanem ve rehberim oldu.' demişti.

Daha sonra Bodo Glimt'e kiralık verildi. Burada ilk 19 maçta 13 gol ve 5 asiste imza attı. Ocak 2016'da Hollanda'nın Groningen kulübü, 750 bin euroya onu satın aldı. Hollanda Ligi'nde 1,5 yıl içinde iyi işler yaptı ve Danimarka'nın Midtjylland takımna gitti. Burada, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere 10 gol atan Sörloth 'Kariyerimin en iyi dönemi' demişti. İşte bunun ardından Ocak 2018'de Roy Hodsgon'ın yönetimindeki Crystal Palace'da ki prestijli dönemi başladı ve onun için 10 milyon euro ödendi. Bu onun için bir rüyadan çok çöküşe dönüştü.

Ağustos ayında Swansea ile oynanan İngiltere Lig Kupası'da 1 gol attı. Ardından Sörloth, Kanada'lı David ile beraber Gent'e kiralandı ve kendine yeni bir sayfa açtı. Burada geçen 4 ayın ardından Sörloth, geçtiğimiz Ağustos ayında Trabzonspor ile yeni bir kiralık anlaşma imzaladı. Burada yeni bir şampiyonluk yarışının içine girdi. Alexander ile birlik kulüp yükseldi. Bugün, Galatasaray ile beraber Trabzonspor 49 puanda ve 2.liği paylaşıyor. İstanbul Başakşehir 52 puanla 1. ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. Öte yandan Sörloth, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kadar tüm büyük takımlara gol attı."