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12 Mart 2020, Perşembe
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Koronavirüs için önlem

Koronavirüs için önlem

 Büyükşehir Belediyesi, maçı öncesi stadın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesi, maçı öncesi stadın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte etti.

  1. 12.3.2020
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