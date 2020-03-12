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12 Mart 2020, Perşembe
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Deplasman kralı Fırtına

Deplasman kralı Fırtına

 ekibi bu sezon deplasmanda 12 maçta 1 kez yenildi.

ekibi bu sezon deplasmanda 12 maçta 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, bu periyotta 6 galibiyet ve 5 de beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan maçında mağlup olan bordo- mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

  1. 12.3.2020
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