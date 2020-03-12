Deplasman kralı Fırtına
Karadeniz ekibi bu sezon deplasmanda 12 maçta 1 kez yenildi.
- 12.3.2020
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Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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