Deplasman kralı Fırtına

Karadeniz ekibi bu sezon deplasmanda 12 maçta 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, bu periyotta 6 galibiyet ve 5 de beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Sivas maçında mağlup olan bordo- mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.