Hans Nijland'dan Alexander Sörloth itirafı: Keşke elimizde tutsaydık

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırıyor.

Yıldız futbolcunun bu form grafiği Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekti ancak hakkında transfer söylentileri çıkan 24 yaşındaki genç golcü, "Real Madrid ya da başka bir takım şu anda umurumda değil. Ben sadece Trabzonspor'un şampiyonluğunu düşünüyorum" demişti.

Öte yandan Sörloth'un, Hollanda Ligi takımlarından Groningen'de forma giydiği dönemde kulübün yöneticilerinden olan Hans Nijland, verdiği bir röportajda Norveçli oyuncu hakkında yanıldıklarını itiraf etti. "Sörloth yetenekli bir golcüydü" diyen Nijland, "Bizde iyi işler çıkaramadı ancak şu an Türkiye'nin en golcü ismi. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Groningen taraftarları onu şu an çok beğeniyor. Keşke o dönemde elimizde tutsaydık" ifadelerini kullandı.

Bu sezon bordo-mavili formayla 37 maça çıkan Sörloth, 25 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.



