Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı

'dan mesajı

Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı

23 yaşındaki milli futbolcu , hesabından bir paylaşarak salgını ile alakalı takipçilerini uyardı. "Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz." diyen Yusuf Yazıcı, "Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu , kişisel hesabından paylaştığı video ile dünyayı etkisi altına alan salgını hakkında takipçilerini uyardı. Yazıcı, paylaştığı videoda virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba ben Yusuf Yazıcı, bu aralar hem ülkemiz, hem de dünyamız zor günler geçiriyor. Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz. Mümkün olduğunca sosyal teması azaltalım, ellerimizi sıklıkla temizleyelim ve dezenfekte edelim. Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım. Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim ve çok dikkat edelim. Sizi çok seviyorum, hoşçakalın."

Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı
  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 23:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN