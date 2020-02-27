Alexander Sörloth başarısının sırrını açıkladı: Samimiyet ve motivasyon
Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ve "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Alexander Sörloth için sunular rapor, olacakların habercisi gibiymiş.
Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ve "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Alexander Sörloth için sunular rapor, olacakların habercisi gibiymiş. Sezon başında Crystal Palace'tan sürpriz bir şekilde 2 yıllığına kiralanan Norveçli forvet için scout ekibinin, hazırladığı raporda, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. İstatistiklerine bakılmamalı çünkü oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır" vurgusu yapıldığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki Norveçli oyuncu da yakaladığı başarıyla ilgili olarak yaptığı kısa açıklamada, "Trabzonspor'da aile ortamı ve samimiyet var. Ayrıca taraftarlar sizi maça çok iyi motive ediyor. Trabzon farklı bir yer" yorumunda bulundu.
- 27.2.2020
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Alexander Sörloth başarısının sırrını açıkladı: Samimiyet ve motivasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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