Alexander Sörloth başarısının sırrını açıkladı: Samimiyet ve motivasyon - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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başarısının sırrını açıkladı: Samimiyet ve motivasyon

Alexander Sörloth başarısının sırrını açıkladı: Samimiyet ve motivasyon

Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ve "" lakabı takılan için sunular rapor, olacakların habercisi gibiymiş.

Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ve "" lakabı takılan için sunular rapor, olacakların habercisi gibiymiş. Sezon başında 'tan sürpriz bir şekilde 2 yıllığına kiralanan Norveçli forvet için scout ekibinin, hazırladığı raporda, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. İstatistiklerine bakılmamalı çünkü oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. 'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır" vurgusu yapıldığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki Norveçli oyuncu da yakaladığı başarıyla ilgili olarak yaptığı kısa açıklamada, "'da aile ortamı ve samimiyet var. Ayrıca taraftarlar sizi maça çok iyi motive ediyor. Trabzon farklı bir yer" yorumunda bulundu.


  1. 27.2.2020
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