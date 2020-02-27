Fırtına kendini aştı

Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, puanını 45 yaparak şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililer, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görev gelmesiyle birlikte her sezon üzerine koyarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 23 hafta sonunda 36 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, bu sezon 23 hafta sonunda, 1 maçı eksik olmasına karşın 22 maçta hanesine 45 puan yazdırarak geçtiğimiz sezona 9 puan fark attı.



SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Karadeniz devi gol yollarında da başarılı bir grafik çizdi. Bu sezon oynadığı 22 maçın 21'nde gol atma başarası gösteren Karadeniz ekibi sadece Göztepe kalesini sarsamadı. Bordo- mavili takım 5 maçta ise kalesinde gole kapatmayı başardı. Fırtına bu periyotta rakip fileleri 49 kez havalandırdı. Trabzonspor en son söz konusu haftalar itibarıyla rakip kalelere 2010-11 sezonunda 49 gol göndermişti.



2010-11'İN ARDINDAN REKOR

Fırtına, söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en çok puanını bu sezon topladı. Karadeniz ekibi 2010-11'de 23 hafta sonunda 51 puan toplarken, 2011- 12 (39), 2012-13(30), 2013-14 (34), 2014-15 (40), 2015-16 (27), 2016-17 (35), 2017-18 (36), 2018-19 (36) ve bir maç eksikle 2019-20 (45) puan topladı.



DEPLASMANDA İLK SIRADA

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti. Deplasman karşılaşmalarında 19 puan toplayan bordo-mavililer dış sahada ilk sırada yer alırken, tek yenilgisini 5. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı almıştı.