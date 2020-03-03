Fenerbahçe Trabzonspor maçına bu formayla çıkacak!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında giyeceği formayı açıkladı.

Giriş: 03.03.2020 16:04

Ziraat Türkiye Kupası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ile yarı final ilk maçına çıkacak. Karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında sahada olacağı formayı tanıttı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın son maçına çıkacağı bu karşılaşma, sarı lacivertli camia için büyük önem arz ederken, Akyazı'da çubuklu forma ile sahada olunacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

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