Yükseliş devri

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Çimşir ile sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü.



HEDEF İKİ KUPA BİRDEN

Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2.6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi. Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Bordomavililer, son 16 turunda Yukatel Denizli, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etmeyi başardı. Artık hedef hem ligde hem de kupada sonuna kadar gitmek ve ipi göğüslemek.



RİZE'YE BİR KEZ KAYBETTİ

Bordo-mavililer, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında başarılı sonuçlar alırken sahasında tek yenilgi yaşadı. Trabzonspor, komşusuyla sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-07 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Fırtına, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.-



GÖREV BİTİGEN'İN

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre cumartesi günü 17.00'de oynanacak Trabzonspor- Ç.Rize maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Özgür Yankaya da VAR'da olacak. Fırtına Bitigen ile çıktığı son maçta kupada Erzurum'u 5-0 mağlup etti.



MİNİKLERDEN ZİYARET

Fırtına, cumartesi oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanı Soğuksu İlköğretim Okulu öğrencileri ve Of İsmail Yıldırım İlköğretim Okulu öğrencileri ziyaret etti.



DOĞRU POZİSYON UYARISI

Antrenmanlarda futbolculardan doğru pozisyon almalarını isteyen Trabzonspor teknik heyeti, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Değişimlerini, gir-çıkları doğru yapamazsak sorunu gideremeyiz. Maçlarda da bunu yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Doğru pozisyon problemi çözüyor" uyarısında bulundu.



PEREIRA'DA HOSSEINI RİSKİ

Portekizli sağ bek Joao Pereira, kasıklarındaki ağrı nedeniyle tedavi ediliyor. 36 yaşındaki savunmacının cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak İranlı Majid Hosseini gibi birkaç hafta dinlenmesinin de gerekebileceği ifade edildi. Sağlık kurulu, Pereira'yla ilgili kararını daha sonra verecek.



PARMAK VE TÜRKMEN HIRSLI

Sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan, ikinci devrede ise yedek kalan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, formalarını tekrar geri almak istiyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı olan her iki oyuncunun performansı teknik heyeti memnun etti. İkilinin hırsı takım içindeki rekabeti de iyice artırıyor.



ÖMÜR HASRETİ BİTİYOR

29 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün, Çaykur Rize karşılaşmasında kulübede olması planlanıyor. Antrenmanlarda da oldukça hırslı ve heyecanlı görünen genç futbolcu, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması durumunda 183 günlük aranın ardından bordo-mavili forma ile taraftarının önüne çıkacak.



YETERLİ KALİTEMİZ VAR

Başarılı sol bek Novak, şampiyonluk için yeterli kaliteye sahip olduklarının altını çizdi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen ve bu konuda oldukça güçlü olduklarını belirten Çekyalı oyuncu, "Trabzonspor'un hem taraftarı, hem yönetimi, hem de futbolcu kalitesi ve karakteri şampiyonluk için yeterli" dedi.