Nwakaeme: Bizim için çok önemli bir üç puan - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Nwakaeme: Bizim için çok önemli bir üç puan

Nwakaeme: Bizim için çok önemli bir üç puan

'un yıldızı , 'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. Nijeryalı futbolcu, "Bizim için çok önemli bir 3 puan. Kazanmaya devam etmeliyiz. Buraya geliş amacımız 3 puandı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şimdi maçına hazırlanacağız" dedi.

'un yıldız isimlerinden , 3-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Nijeryalı oyuncu, "Bizim için çok önemli bir 3 puan. Kazanmaya devam etmeliyiz. Böyle rakiplere karşı oynamak zordur, rakibimiz son dönemlerde sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Böyle takımların sahalarında oynamak her zaman zordur. Buraya geliş amacımız 3 puandı. Şimdi maçına hazırlanacağız." dedi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bordo-mavili Taraftarlara da Başakşehir maçı için mesaj yollayan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız hangi deplasman maçı olursa olsun gelip destek veriyorlar. Biz burada taraftarlarımız adına, onlara mutluluk verebilmek adına çalışıyoruz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME SERİYE BAĞLADI!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, son haftalarda sergilediği performansla takımını sırtlıyor. Nijeryalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da fileleri havalandırarak 'de çıktığı son 7 maçta 6 gole ulaştı. Nwakaeme ligdeki toplam gol sayısını ise 10'a çıkardı.

  1. 11.03.2020
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