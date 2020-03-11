Nwakaeme: Bizim için çok önemli bir üç puan

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Nijeryalı oyuncu, "Bizim için çok önemli bir 3 puan. Kazanmaya devam etmeliyiz. Böyle rakiplere karşı oynamak zordur, rakibimiz son dönemlerde sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Böyle takımların sahalarında oynamak her zaman zordur. Buraya geliş amacımız 3 puandı. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız." dedi.



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bordo-mavili Taraftarlara da Başakşehir maçı için mesaj yollayan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız hangi deplasman maçı olursa olsun gelip destek veriyorlar. Biz burada taraftarlarımız adına, onlara mutluluk verebilmek adına çalışıyoruz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME SERİYE BAĞLADI!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, son haftalarda sergilediği performansla takımını sırtlıyor. Nijeryalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da fileleri havalandırarak Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 6 gole ulaştı. Nwakaeme ligdeki toplam gol sayısını ise 10'a çıkardı.