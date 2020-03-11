Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması
Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında harika bir frikik golüne imza atan bordo-mavililerin kaptanı Jose Sosa maç sonunda açıklamada bulundu. Sosa, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir frikik golüne imza atan Jose Sosa, mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.
Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Arjantinli oyuncu, "İstediğimiz galibiyeti alamadığımız son maçtan sonra buradaki 3 puan çok önemli ve gerekliydi. Bugün iyi savaştık. Başakşehir maçı var, ona da iyi hazırlanacağız. Abdüş için de çok mutluyum. Sahaya çıkmadan önce uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi, güzel bir konuşma yaptı. Onun için de çok mutluyum" dedi.
Şampiyonluk için şu anda konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden tecrübeli yıldız, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz. Mücadelenin sonunda ne olacağını bilemezsiniz ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz ve sonunda ne olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 11.03.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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