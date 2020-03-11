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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması

'un kaptanı 'dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması

'de erteleme maçında deplasmanda 'u 3-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında harika bir frikik golüne imza atan bordo-mavililerin kaptanı maç sonunda açıklamada bulundu. Sosa, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

'un 'u 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir frikik golüne imza atan , mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Arjantinli oyuncu, "İstediğimiz galibiyeti alamadığımız son maçtan sonra buradaki 3 puan çok önemli ve gerekliydi. Bugün iyi savaştık. maçı var, ona da iyi hazırlanacağız. Abdüş için de çok mutluyum. Sahaya çıkmadan önce uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi, güzel bir konuşma yaptı. Onun için de çok mutluyum" dedi.

Şampiyonluk için şu anda konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden tecrübeli yıldız, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz. Mücadelenin sonunda ne olacağını bilemezsiniz ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz ve sonunda ne olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 11.03.2020
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