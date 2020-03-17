Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Steven Gerrard transferi istedi
Trabzonspor'a transfer piyangosu... Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan ve gösterdiği performansla izleyenleri kendine adeta hayran bırakan Caleb Ekuban, sezon başında 1 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla resmen Trabzonspor'da kalmıştı. 2019-20 sezonunda da oldukça başarılı bir form grafiği sergileyen yıldız oyuncu için bu sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gana medyasında çıkan habere göre Steven Gerrard, Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı Glasgow Rangers'ta görmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'da sürpriz gelişme... Geçtiğimiz sezon Leeds United'dan kiralanan ve performansının beğenilmesinin ardından bonservisi alınan Caleb Ekuban için İskoç devi Glasgow Rangers atağa geçti.
Gana medyasında yer alan bilgilere göre İtalyan asıllı Gana'lı yıldız için şu anda İskoç ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen Steven Gerrard, bizzat harekete geçti.
DEV BONSERVİSİ DUYURDULAR!
Öte yandan Ekuban için Rangers'ın planı da belli oldu... Şu anda mevcut kadroda bulunan Jermain Defoe'nin sakatlığı ve Alfredo Morelos'un takımdan olası ayrılığını düşünerek bu transfer için planlarını belirleyen Rangers yetkilileri, Trabzonspor'a yıldız isim için 10 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor.
Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 12:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Steven Gerrard transferi istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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