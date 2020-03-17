Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Steven Gerrard transferi istedi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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'a piyangosu! transferi istedi

Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! Steven Gerrard transferi istedi

'a piyangosu... Geçtiğimiz sezon 'nin takımından kiralanan ve gösterdiği performansla izleyenleri kendine adeta hayran bırakan , sezon başında 1 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla resmen Trabzonspor'da kalmıştı. 2019-20 sezonunda da oldukça başarılı bir form grafiği sergileyen yıldız oyuncu için bu sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gana medyasında çıkan habere göre , Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı 'ta görmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da sürpriz gelişme... Geçtiğimiz sezon 'dan kiralanan ve performansının beğenilmesinin ardından bonservisi alınan için İskoç devi atağa geçti.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre İtalyan asıllı Gana'lı yıldız için şu anda İskoç ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen , bizzat harekete geçti.

DEV BONSERVİSİ DUYURDULAR!
Öte yandan Ekuban için Rangers'ın planı da belli oldu... Şu anda mevcut kadroda bulunan Jermain Defoe'nin sakatlığı ve Alfredo Morelos'un takımdan olası ayrılığını düşünerek bu için planlarını belirleyen Rangers yetkilileri, Trabzonspor'a yıldız isim için 10 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 12:49
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