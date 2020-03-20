Trabzonspor resmen açıkladı! John Obi Mikel gerçeği...
Trabzonspor'dan ayrılışının ardından İngiltere'de yaptığı asılsız açıklamalarda gündem olan John Obi Mikel için bordo mavili kulüp önemli bir adım attı. Nijeryalı futbolcunun konuştuğu medya kuruluşuna bir metin gönderen Trabzonspor, "Trabzonspor Kulübü olarak biz kısa zaman içinde Covid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, kulübümüzün sağlık kurulu futbolcularımıza bilgilendirme yaptı. Tesisler, sahalar ve stadyumumuz dezenfekte edildi. Tesislere futbolcuların kendi misafirleri dahil olmak üzere giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi." dedi. İşte detaylar...
Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonrada İngiltere'de yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in, İngiltere'de yaptığı açıklamaların ardından Trabzonspor Kulübü, konuştuğu medya kuruluşuna bir metin göndererek Obi Mikel gerçeğini anlattı.
Trabzonspor, Obi Mikel'in iddialarına şu yanıtı verdi:
"Yapmış olduğunuz haberde Mikel'in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak biz kısa zaman içinde Covid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, kulübümüzün sağlık kurulu futbolcularımıza bilgilendirme yaptı. Tesisler, sahalar ve stadyumumuz dezenfekte edildi. Tesislere futbolcuların kendi misafirleri dahil olmak üzere giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi. Personelimiz de sosyal mesafelendirme anlayışına paralel olarak evden çalışmaya başlatıldı.
Tüm bu tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere'ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde ise, kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir.
Türkiye'de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve biz futbol ailesi mensupları gibi, soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz maalesef kendisi gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Bu durumda alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak mecburiyetinde kaldık."
- 20.03.2020
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