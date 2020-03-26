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26 Mart 2020, Perşembe
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Evde kal, güvende kal

Evde kal, güvende kal

Trabzonsporlu futbolcular, Corona virüse karşı toplumsal duyarlılığı artırmak için özel video çekti. Video kısa sürede on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Corona virüs nedeniyle 'in ertelenmesiyle günlerini kendilerine verilen program dahilinde evde geçiren bordo-mavili oyuncuların önceki gün yapılan virüs testlerinin sonucu negatif çıkmıştı. Trabzonsporlu futbolculardan Abdülkadir Ömür, Doğan Erdoğan, , Novak, , Pereira, Hüseyin Türkmen, Sörloth ve takım kaptanı Sosa evde çektikleri videolarla 'evde kal, güvende kal' mesajı gönderdi. Kaptan Sosa ailesiyle birlikte çektiği videoda, "Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız" derken, Sörloth da "Bireysel olarak güçlüyüz. Ama hep birlikte daha güçlüyüz. Evde kal, güvende kal" ifadelerini kullandı. Diğer mesajlar şöyle: Abdülkadir Ömür: Evdeyim, evdesin, Erce Kardeşler: Çocuklar için evde kal, Novak: Sevdiklerin için evde kal, A. Parmak: Yaşlılar için, ailen için evde kal, Uğurcan Çakır: Sadece evde oturarak sağlığını koruyabilirsin, Pereira: Sadece evde oturarak sağlığını koruyabilirsin, evde kalmamız önemli çünkü tehlike dışarıda.
  1. 26.3.2020
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