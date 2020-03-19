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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan paylaşım: Hayallerimizi sadece erteledik!

Liglerin ertelenme kararının ardından 'dan paylaşım geldi

Liglerin ertelenme kararının ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi

'de 53 puanla liderlik koltuğunda oturan , liglerin ertelenme kararlarının ardından paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık" ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarını koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir araya geldi, toplantı sonrası liglerin ertelendiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından 'de lider durumda bulunan 'da sosyal medya hesabından bir paylaşım

Trabzonspor'un o paylaşımı;

"Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz"

  1. 19.03.2020
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