Liglerin ertelenme kararının ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi
Süper Lig'de 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, liglerin ertelenme kararlarının ardından paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık" ifadeleri kullanıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarını koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir araya geldi, toplantı sonrası liglerin ertelendiği açıklandı.
Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da sosyal medya hesabından bir paylaşım
Trabzonspor'un o paylaşımı;
"Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz"
Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. ???????? #EvdeKal pic.twitter.com/1ioHV8KIop— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 19, 2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liglerin ertelenme kararının ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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