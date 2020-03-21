Hüseyin Çimşir’den uyarılar
40 yaşındaki hoca, salı gününe kadar izinli olan futbolcularına ev ödevleri verdi. Oyuncular, program dahilinde evde çalışacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından ötürü liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların kendilerini çok iyi koruması gerektiğine vurgu yapıldı. Salı günü yeniden çalışmalarına başlayacak olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularının izinli günlerinde kondisyon konusunda sorun yaşamamaları adına kendilerine verilen program dahilinde çalışmaya devam etmelerini söyledi.
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Koronavirüs nedeniyle Trabzonspor yönetimi de önlemlerini aldı. Bu süreçte oyuncuların hijyen kurallarına da harfiyen uymaları istendi. Yönetim, oyuncuları sürekli sağlık taramasından geçirmeyi planlıyor. Tesisler ve stadyum dezenfekte edildi.
- 21.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hüseyin Çimşir’den uyarılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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