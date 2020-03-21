Hüseyin Çimşir’den uyarılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından ötürü liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların kendilerini çok iyi koruması gerektiğine vurgu yapıldı. Salı günü yeniden çalışmalarına başlayacak olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularının izinli günlerinde kondisyon konusunda sorun yaşamamaları adına kendilerine verilen program dahilinde çalışmaya devam etmelerini söyledi.



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Koronavirüs nedeniyle Trabzonspor yönetimi de önlemlerini aldı. Bu süreçte oyuncuların hijyen kurallarına da harfiyen uymaları istendi. Yönetim, oyuncuları sürekli sağlık taramasından geçirmeyi planlıyor. Tesisler ve stadyum dezenfekte edildi.