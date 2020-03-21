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21 Mart 2020, Cumartesi
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’den uyarılar

Hüseyin Çimşir’den uyarılar

40 yaşındaki hoca, salı gününe kadar izinli olan futbolcularına ev ödevleri verdi. Oyuncular, program dahilinde evde çalışacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından ötürü liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların kendilerini çok iyi koruması gerektiğine vurgu yapıldı. Salı günü yeniden çalışmalarına başlayacak olan bordo-mavili ekipte teknik direktör , oyuncularının izinli günlerinde kondisyon konusunda sorun yaşamamaları adına kendilerine verilen program dahilinde çalışmaya devam etmelerini söyledi.

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Koronavirüs nedeniyle yönetimi de önlemlerini aldı. Bu süreçte oyuncuların hijyen kurallarına da harfiyen uymaları istendi. Yönetim, oyuncuları sürekli sağlık taramasından geçirmeyi planlıyor. Tesisler ve stadyum dezenfekte edildi.

  1. 21.3.2020
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