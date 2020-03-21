Trabzonspor'da Yusuf Sarı’dan haber var

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.