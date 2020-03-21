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21 Mart 2020, Cumartesi
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'da ’dan haber var

Trabzonspor'da Yusuf Sarı’dan haber var

maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

  1. 21.3.2020
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