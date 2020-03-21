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21 Mart 2020, Cumartesi
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'tan destek

Parmak'tan destek

devinin yıldız isimlerinden Abdulkadir , 'Evde Kal' çağrılarına destek verdi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

, İnstagram hesabından, "Koronavirüs ile savaştığımız bugünlerde bizim sağlığımız için kendi sağlığını riske atan bütün sağlık personellerine minnettarım. Asla unutmayacağız" çağrısını paylaşarak destek verdi.

  1. 21.3.2020
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