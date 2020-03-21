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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor TS Club’lar kapatıldı

’lar kapatıldı

TS Club’lar kapatıldı

, koronavirüs önlemleri kapsamında personellerin bazılarına izin verilirken bir dizi de önlemler aldı.

Stadı ve tesisleri dezenfekte eden bordo-mavililer son olarak - mağazalarını da kapatma kararı aldı. Bir açıklama yayınlayan yönetim "Bugünden itibaren tüm TS Club mağazalarımızı geçici bir süreyle kapatma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

  1. 21.3.2020
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