TS Club’lar kapatıldı

Stadı ve tesisleri dezenfekte eden bordo-mavililer son olarak TS-Club mağazalarını da kapatma kararı aldı. Bir açıklama yayınlayan yönetim "Bugünden itibaren tüm TS Club mağazalarımızı geçici bir süreyle kapatma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.