Sörloth çok güçlü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth çok güçlü

Sörloth çok güçlü

Sörloth çok güçlü

 Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan performansıyla göz kamaştırıyor.

Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan performansıyla göz kamaştırıyor. ekibinin rakipleri de Norveçli yıldızı öve öve bitiremiyor. 'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic şöyle konuştu: "Sörloth'a karşı oynamadım çünkü o zaman sakatlıktan yeni çıkmıştım. Adam ceza sahası içinde çok güçlü. Topu kovalıyor, ayakla atıyor, kafayla atıyor. Her pozisyonda gol atma yeteneğine sahip. Bize de golünü attı. Şu anda muhtemelen ligin en iyi oyuncusu. Bizim maçlar hariç onu izlemek büyük keyif"

  1. 22.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth çok güçlü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN