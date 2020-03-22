Sörloth çok güçlü
Süper Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor.
Süper Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor. Karadeniz ekibinin rakipleri de Norveçli yıldızı öve öve bitiremiyor. Konyaspor'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic şöyle konuştu: "Sörloth'a karşı oynamadım çünkü o zaman sakatlıktan yeni çıkmıştım. Adam ceza sahası içinde çok güçlü. Topu kovalıyor, ayakla atıyor, kafayla atıyor. Her pozisyonda gol atma yeteneğine sahip. Bize de golünü attı. Şu anda muhtemelen ligin en iyi oyuncusu. Bizim maçlar hariç onu izlemek büyük keyif"
- 22.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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