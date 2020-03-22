Ndiaye çok hırslı
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den renklerine bağladığı Badou Ndiaye başlarda başarılı bir grafik sergilemişti.
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den renklerine bağladığı Badou Ndiaye başlarda başarılı bir grafik sergilemişti. Son olarak Yeni Malatyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında sonradan giren Senegalli yıldız yeniden ilk 11 oyuncusu olmak için çabalıyor. Koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdüren 29 yaşındaki yıldız, futbola verilen arada formdan düşmek istemiyor. Fizyoterapistlerin verdiği egzersizlere harfiyen uyan Badou Ndiaye ayrıca ekstra çalışmalarla da kendini koronavirüs sonrası futbola hazırlıyor.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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