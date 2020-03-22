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22 Mart 2020, Pazar
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Ndiaye çok hırslı

Ndiaye çok hırslı

'un devre arasında 'den renklerine bağladığı Badou Ndiaye başlarda başarılı bir grafik sergilemişti.

'un devre arasında 'den renklerine bağladığı Badou Ndiaye başlarda başarılı bir grafik sergilemişti. Son olarak ve karşılaşmalarında sonradan giren Senegalli yıldız yeniden ilk 11 oyuncusu olmak için çabalıyor. Koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdüren 29 yaşındaki yıldız, futbola verilen arada formdan düşmek istemiyor. Fizyoterapistlerin verdiği egzersizlere harfiyen uyan Badou Ndiaye ayrıca ekstra çalışmalarla da kendini koronavirüs sonrası futbola hazırlıyor.

  1. 22.3.2020
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