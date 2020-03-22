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22 Mart 2020, Pazar
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Tüm alkışlar sağlıkçılara

Tüm alkışlar sağlıkçılara

Koronavirüs sebebiyle canları pahasına görevlerini yapan sağlık çalışanlarına destek çığ gibi büyüyor.

Koronavirüs sebebiyle canları pahasına görevlerini yapan sağlık çalışanlarına destek çığ gibi büyüyor. 'un Twitter'dan şu açıklama yapıldı: Halk sağlığı için hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon için 21.00'de balkonlardan alkış tutuyor, onlara destek oluyoruz" denildi.

  1. 22.3.2020
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