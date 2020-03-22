Tüm alkışlar sağlıkçılara

Koronavirüs sebebiyle canları pahasına görevlerini yapan sağlık çalışanlarına destek çığ gibi büyüyor. Trabzonspor'un Twitter'dan şu açıklama yapıldı: Halk sağlığı için hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon için 21.00'de balkonlardan alkış tutuyor, onlara destek oluyoruz" denildi.