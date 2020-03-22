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22 Mart 2020, Pazar
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İyi ki doğdun Nwakaeme

İyi ki doğdun Nwakaeme

ekibinin yıldızı 31 yaşında bastı.

ekibinin yıldızı 31 yaşında bastı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından Nijeryalı futbolcu için kutlama mesajı yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli yıldızlarının yeni yaşını kutlayarak sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmasını istediler.

  1. 22.3.2020
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